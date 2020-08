Wolves, Espirito Santo: "C'è frustrazione ma sono orgoglioso dei miei ragazzi"

Una sconfitta arrivata nei minuti finali, il gol di Ocampos ha spezzato il sogno semifinale per il Wolverhampton. Questo il commento al termine del match del tecnico Nuno Espirito Santo. "C'è frustrazione. Prendere gol all'ultimo minuto è un qualcosa che ci è successo troppe volte, ma sono orgoglioso dei ragazzi. Abbiamo affrontato una squadra forte, ma si tratta di piccoli dettagli. Siamo arrivati ​​fin qui, ora è finita. Riposiamoci e guardiamo al futuro. Dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi e ammettere di aver commesso degli errori in questa stagione che dobbiamo correggere per competere a un livello più alto. Dobbiamo lavorare sodo sui piccoli dettagli in modo da diventare più forti".