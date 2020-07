Wolves, Espirito Santo: "Concentrati sulla prossima sfida, siamo ancora in corsa"

Il tecnico del Wolverhampton Nuno Espirito Santo ha parlato ai microfoni di Sky Sport UK dopo la sconfitta casalinga contro l'Arsenal: "Il primo tempo è stato equilibrato. Entrambe le squadre erano molto organizzate, c'erano pochi spazi. Poi ci siamo distratti e l'Arsenal ha segnato. Abbiamo iniziato meglio il secondo tempo, stavamo premendo e creando opportunità. Ma sapevamo che l'Arsenal ha giocatori bravi in ​​contropiede. Gli errori si commettono, dobbiamo studiarli ed evitare di ripeterli. Siamo andati anche vicini al pareggio poi dopo il secondo gol è diventato molto più difficile. Non cambia il modo in cui vediamo le cose anche se gli altri risultati di oggi e la classifica non ci aiutano non ci aiutano. Adesso bisogna concentrarsi solo sulla prossima sfida. Siamo ancora in corsa".