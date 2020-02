vedi letture

Wolves, Espirito Santo: "Essere ancora in corsa in Europa è un risultato enorme"

Nuno Espirito Santo, allenatore del Wolverhampton, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta contro l'Espanyol che però non ha compromesso il passaggio del turno del club inglese agli ottavi di finale di Europa League: "E' eccitante aver raggiunto il prossimo turno. Siamo veramente molto felici. Ci sono tante squadre forti in questa competizione: la fase a gironi è stata dura ed è un risultato enorme per il club e per i nostri tifosi. Non posso dare un giudizio definitivo sulla nostra avventura europea perché siamo ancora in corsa. Siamo concentrati e dobbiamo sempre esserlo anche per il campionato. La squadra sta già pensando al prossimo turno di Premier".