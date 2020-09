Wolves, Espirito Santo: "Primo tempo difficile, nella ripresa siamo migliorati"

Prima sconfitta in campionato per il Wolverhampton, sconfitto 3-1 in casa dal Manchester City. Il tecnico Nuno Espirito Santo commenta così la seconda gara della stagione: "Il primo tempo non è iniziato molto bene. Il Manchester City ha mosso bene la palla e ci ha creato molti problemi. Abbiamo subito il rigore e da lì in poi è diventato molto più difficile. Nella ripresa siamo migliorati. Abbiamo creato molte occasioni per segnare. Sapevamo che in un istante poteva cambiare tutto. Abbiamo cercato di adattarci, bloccando il loro possesso. Siamo stati bravi a pressare e recuperare palla. Peccato che non sia finita con un pari".