Wolves, Espírito Santo: "Questo a volte è un gioco crudele. Ottime risposte dai miei"

Deluso per la sconfitta maturata nei minuti finali nella gara contro il Man United, Nuno Espírito Santo, tecnico del Wolverhampton ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match di Old Trafford. Queste le parole dell'allenatore portoghese, raccolte da birminghammail.co.uk: "È un risultato difficile da accettare dopo una prestazione del genere: la squadra ha fatto bene, ha creato tanto e mi ha dato delle ottime risposte, non è facile ingoiare il rospo stasera. Ma sappiamo anche che il calcio, a volte, è un gioco crudele e stasera l'abbiamo provato sulla nostra pelle. Impariamo la lezione e pensiamo ad andare avanti. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, la maggior parte di loro ha avuto solo un giorno per recuperare dal match contro il Tottenham e hanno fatto uno sforzo incredibile. Bene anche i giovani, anche il loro apporto sarà determinante fino al termine della stagione".