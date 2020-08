Women's Champions League, Lione campione. L'Equipe: "Le leggendarie"

"Le leggendarie" titola L'Equipe oggi in edicola. Il principale quotidiano sportivo francese celebra il Lione femminile, la cui squadra ha vinto per il quinto anno consecutivo la Women's Champions League. Settimo titolo complessivo per l'OL, che ha battuto in finale il Wolfsburg per 3-1.