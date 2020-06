Xavi e il retroscena sul possibile addio al Barça: "Guardiola mi fece cambiare idea nel 2008"

Aneddoto di Xavi, circa la sua esperienza al Barcellona. L'ex regista ha ammesso di essere stato vicino in passato a lasciare i blaugrana: "Eravamo reduci dall'Europeo vinto e tramite Txiki Beguiristain ho saputo che il club aveva intenzione di vendermi, era il 2008. All'Europeo, che vincemmo, io ricevetti il premio MVP del torneo. E da lì lo scenario cambiò. Andai a parlare con Pep e lì ovviamente cambiarono le mie intenzioni, non avevo più in mente né l'Inter né il Bayern né nessun'altra squadra. Mi disse che non immaginava la squadra senza di me. Fu solo un minuto, ma bastò per convincermi. Questo per precisare quanto sia importante la comunicazione, confronto e feeling con il giocatore che per me è fondamentale.