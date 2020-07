Xavi ha rinnovato con l'Al Sadd, ma nel suo contratto spunta una clausola pro-Barcellona

Xavi Hernandez ieri ha rinnovato con l'Al Sadd, ma nel suo contratto c'è una clausola pro-Barcellona. Come riporta Cadena SER, nel nuovo accordo fino al 2021 col club qatariota lo spagnolo avrebbe fatto inserire infatti un'opzione per liberarsi in caso di offerta dei blaugrana.

Xavi oggi è uno dei nomi più caldi per il post-Quique Setién (lo era stato, non a caso, anche per il post-Valverde) sulla panchina del Barça.