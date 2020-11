Yazici ha conquistato Galtier: dopo la notte da sogno col Milan, è diventato un titolare

Dopo aver steso il Milan, il Lille gioca oggi alle 13 contro il Brest in trasferta. E dopo una gara da assoluto protagonista, Yazici giocherà da titolare nel 4-4-2 a trazione decisamente offensiva di Galtier. L'Equipe spiega che sarà in tandem con Yilmaz in una formazione a forti tinte turche, con Celik che però non sarà della partita. Per il resto, Ikonè e Bamba esterni, Renato Sanches e Xeka in mezzo, dietro Pied e Bradaric terzini con Botman e capitan Fonte al centro della difesa davanti a Maignan.