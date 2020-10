Young Boys, Lustenberger: "Puniti dagli unici due tiri in porta della Roma"

vedi letture

Fabian Lustenberger, difensore dello Young Boys, ha parlato al termine della gara di Europa League persa in rimonta contro la Roma: "E' un'altra occasione persa a livello internazionale, abbiamo giocato almeno alla pari per novanta minuti ma alla fine siamo stati puniti dagli unici due tiri in porta dei nostri avversari. Siamo molto delusi, in questo momento è difficile trovare le parole per descrivere il nostro stato d'animo".