Young Boys, nuovo infortunio per Spielmann: l'attaccante starà fuori sei settimane

Nuova tegola per lo Young Boys. Il club svizzero, inserito nel gruppo di Europa League della Roma, non avrà nuovamente a disposizione Marvin Spielmann. Come si legge sul sito ufficiale del club, l'attaccante dovrà stare lontano dai campi per sei settimane per un infortunio muscolare alla coscia sinistra.