Zaha sputa a Schelotto e lui gli calcia la palla addosso: giallo solo per l'ex Inter

L'ex giocatore di Inter e Chievo Verona Ezequiel Schelotto, oggi al Brighton in Premier League, oggi è stato protagonista di un episodio che farà discutere molto in Inghilterra. Dopo essersi becchettato a distanza ravvicinata con Zaha, l'italo-argentino gli ha calciato la palla addosso ricevendo un cartellino giallo dalla panchina, visto che in quel momento era a bordocampo per riscaldarsi in vista di un possibile ingresso. Non è però sfuggito alle telecamere lo sputo che l'attaccante avversario gli avrebbe indirizzato poco prima, facendo così scattare la reazione con il calcio alla palla. Un episodio che probabilmente verrà sanzionato in un secondo momento tramite la prova tv. A riportarlo è il Sun.