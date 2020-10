Zenit, Semak: "Errori individuali ci sono costati i due gol subiti"

Al termine del match perso un po' a sorpresa contro il Brugge, Sergej Semak, allenatore dello Zenit, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Non abbiamo sottovalutato l'avversario. Oggi ci sono mancati i gol per vincere. Gli errori fatti hanno influenzato lo svolgimento della partita. Ci sono stati anche errori individuali che hanno portato ai gol subiti. L'assenza di Malcom? In rosa non abbiamo molti giocatori che possano giocare in quella posizione, per cui abbiamo dovuto adattare altri giocatori. Continueremo a prepararci per i prossimi impegni pensando partita dopo partita, non possiamo dare priorità alla Champions o al campionato. Dobbiamo vincere in ogni competizione".