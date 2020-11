Zhang esulta, ma non per l'Inter. Jiangsu Suning campione di Cina contro Cannavaro: Eder-gol

vedi letture

La famiglia Zhang esulta per la vittoria del campionato. Non grazie all'Inter, ancora al settimo turno della Serie A 2020-2021, bensì grazie allo Jiangsu Suning. La squadra della medesima proprietà nerazzurra ha vinto infatti la finale di ritorno contro i campioni in carica del Guangzhou Evergrande di mister Fabio Cannavaro, imponendosi per 2-1 con gol di Eder al 45+3' e Alex Teixeira al 47' da una parte e di Wei Shihao al 61' dall'altra dopo lo 0-0 dell'andata. In campo con la nuova "regina" cinese, oltre a Eder, c'era anche l'altro ex Inter Joao Miranda.