vedi letture

Zico sul Flamengo: "Possono aprire un ciclo ma devono fare attenzione alla pressione"

Lo storico ex attaccante dell'Udinese e della Nazionale brasiliana Zico, ha parlato a DAZN della sua storica squadra, ovvero il Flamengo: Il problema più di ogni grande squadra è mantenere la continuità dei risultati. Quando arrivi al top, la pressione è sempre più alta. I giocatori devono capire che se riusciranno ad avere la forma della scorsa stagiona e la stessa fame di vittorie, hanno tutto ciò che serve per continuare a vincere. Devono continuare ad allenarsi come prima e capire che la pressione fa parte del gioco. La stampa e i tifosi? Sono opportunisti: ti sono vicini solo quando le cose vanno bene".

Quanto è importante il Flamengo a livello mondiale?

"Sarebbe stato importante vincere il Mondiale per club, sarebbe stato importante per lasciare il segno a livello mondiale. Per quanto il Liverpool sia già famosissimo ovunque, aveva bisogno del Mondiale per club, molti pensavano che non sarebbero stati in grado di reggere la pressione. Se inizi a fare paragoni con squadre come il Real, il Barcellona, bisogna per forza iniziare a contare i titoli importanti che hanno in bacheca. Senza titoli è difficile essere considerato una squadra top. Per essere considerato a livello internazionale, il Falmengo ha molto da fare. In Sudamerica è conosciuto ma per sfondare in Europa ha bisogno di titoli importanti. Molti in Europa non conoscono il Flamengo e non si rendono conto di quanto stia facendo bene".