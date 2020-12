Zidane annuncia: "Non sarò mai il Ferguson del Real Madrid. Non so quanto tempo rimarrò"

vedi letture

Dalle voci di un possibile esonero in caso di eliminazione dalla Champions League del Real Madrid all’esaltazione per il passaggio del turno. Non ci sono mezzi termini quando si vive nella Casa Blanca tanto che Zinedine Zidane, dopo il successo sul Borussia Moenchengladbach di ieri sera, si è trovato a commentare una sua permanenza a lungo termine sulla panchina del club più titolato di Spagna. “Non sarò mai l’Alex Ferguson del Real Madrid - ha subito chiarito Zizou - questo è certo. Voglio godermi quello che faccio. Non so quanto rimarrò al Real e non ci penso. Sono molto felice adesso di esserci anche nei momenti più difficili. Sono questi i momenti che ti regala spesso la vita. Sono a Madrid da molto tempo e voglio rimanerci ancora per un po’”.