Zidane: "Campionato o Champions, al Real sono tutte finali. Con l'Atletico un solo obiettivo"

Zinedine Zidane, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby con l'Atletico, ha definito una "finale" il match contro il Cholo Diego Simeone valido per il 14° turno de LaLiga: "Qui al Real Madrid sono tutte finali, sia in campionato che in Europa. Contro l'Atleti domani abbiamo l'opportunità per dimostrare cosa siamo e quanto valiamo come squadra. Il nostro obiettivo è offrire un'altra grande prestazione dopo quella di Champions col Borussia Monchengladbach", le dichiarazioni del tecnico dei blancos.