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Zidane convoca Kumbedi, Rothen: "La Francia si merita, non si va a pescare in Serie B"

Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 10:56Calcio estero
11.11.2026 10:56Calcio estero
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La chiamata del terzino del Wolfsburg sorprende l’ex nazionale francese, che critica la scelta del commissario tecnico.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La prima convocazione con la Francia maggiore di Saël Kumbedi ha fatto discutere. Il terzino del Wolfsburg è stato chiamato da Zinédine Zidane per sostituire l’infortunato Pierre Kalulu, lasciando il gruppo dell’Under 21 per aggregarsi a Kylian Mbappé e compagni. Una grande occasione per il classe 2005, ma una scelta che non ha convinto tutti.

Rothen contesta la scelta di Zidane

Tra i più critici c’è Jérôme Rothen. L’ex centrocampista della nazionale francese ha espresso le proprie perplessità durante la sua trasmissione su RMC, sottolineando come la convocazione di un giocatore impegnato nella seconda divisione tedesca non rispetti, secondo lui, determinati criteri: "Non è contro Kumbedi, anzi mi congratulo con lui per questa convocazione. Però andare a pescare dall’Under 21 non mi convince", ha spiegato Rothen. "La nazionale francese è un punto d’arrivo e bisogna meritarsela. Questo passa da prestazioni di altissimo livello con il proprio club".

L’ex giocatore ha poi aggiunto: "Bisogna giocare nei grandi club, dominare il proprio campionato o almeno disputare Champions League ed Europa League. Lui è andato in Germania, è retrocesso con il Wolfsburg e io non credo che Zidane abbia visto le partite della seconda divisione tedesca".

Il precedente legato al figlio di Zidane

Rothen ha anche criticato una motivazione utilizzata in passato dal nuovo CT francese: la conoscenza diretta di alcuni giovani attraverso le selezioni giovanili. "È la seconda volta che dice: ‘Lo conoscevo perché ha giocato con mio figlio nelle nazionali giovanili’. Quindi tutti quelli che hanno giocato con il figlio di Zidane hanno una possibilità?", ha ironizzato l’ex nazionale.

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