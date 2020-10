Zidane: "Mbappe o Haaland? La rosa attuale del Real Madrid può già lottare per tutti i titoli"

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani col Cadiz. Queste le sue principali dichiarazioni: "Veniamo da tanti giorni senza i nazionali, ma ci sentiamo preparati. Vogliamo fare le cose nel migliore dei modi e so che sarò giudicato in ogni partita, ormai sono 20 anni che sono qui al Real Madrid. Mi godrò questo incarico fino all'ultimo giorno, allenare questa squadra per me è prima di tutto una grande responsabilità".

Inevitabile, visto anche l'immobilismo del Real Madrid in quest'ultima sessione, la consueta domanda sugli obiettivi di mercato Kylian Mbappé ed Erling Haaland: "Ci sono sempre tanti rumors, Mbappé è un calciatore del PSG e il mercato estivo è finito. La rosa del Real, quella attuale, lotterà per tutti i titoli".