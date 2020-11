Zidane nei guai per la sfida contro l'Inter: Benzema verso il forfait, solo Mariano Diaz in avanti

vedi letture

Il Real Madrid si è allenato questa mattina e la presenza di Karim Benzema nella gara di San Siro contro l'Inter di dopodomani sembra sempre più complicata. Il francese non ha lavorato con il gruppo e si è esercitato da solo, prima sul campo e poi in palestra. L'attaccante vorrebbe esserci nella trasferta italiana, ma sarebbe troppo rischioso e, salvo sorprese, resterà a Madrid per recuperare la piena forma. Zidane ha convocato stamattina l'attaccante della seconda squadra, Hugo Duro. Con Jovic out per la positività al COVID-19, al tecnico francese resta solo Mariano, l'epurato che oggi è assolutamente indispensabile.