Zidane preoccupato per le troppe partite: "I giocatori non si fermano mai, temo per la salute"

vedi letture

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della difficile partita che attende il suo Real Madrid, che sarà impegnato contro il Villarreal: "La buona notizia è che finalmente lavoriamo al completo, la cattiva è che ci sono diversi infortunati. Pensiamo alla sfida di domani, interessa solo questo. Varane non si è allenato ieri. Vedremo, ha subito un colpo e dobbiamo valutare. Ramos? È il nostro leader, la Nazionale non ha colpe per l'infortunio. Finché vorrà, deve andarci. Vogliamo che si riprenda e che torni presto, ovviamente la cosa peggiore per un allenatore è avere tanti infortunati. Non entrerò nel dibattito sulle Nazionali. Posso solo dire, pensando alla salute dei giocatori, che il calendario è troppo denso di impegni. Non si fermano mai, e non parlo solo della mia squadra. Sono preoccupato per tutte queste partite. Ne ho parlato con alcuni colleghi, per provare a cambiare qualcosa".

Il rinnovo di Ramos: "Vogliamo che stia con noi, per la persona che è e quello che trasmette. Conosciamo tutti la sua importanza. Spero che la situazione si risolva al più presto, per il bene di tutti, compreso il mio".