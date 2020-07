Zidane: "Sergio Ramos è il motore del Real Madrid. Punto di riferimento anche per me"

vedi letture

Zinedine Zidane in conferenza stampa esalta Sergio Ramos: "Lui è il leader e il motore della squadra. Ogni giocatore dà qualcosa alla squadra ma lui è il nostro capitano. Abbiamo quattro capitani con Marcelo, Varane e Benzema. Ma è vero che Sergio Ramos sia il punto di riferimento per tutti e per me come tecnico. Tutti i tifosi del Real si sentono rappresentati da Sergio Ramos, in ogni senso".