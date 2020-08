Zidane "tifa" per PSG e OL: "Fantastico per il calcio francese. Si parla troppo male della Ligue 1"

In un'intervista concessa a AFP Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid ha commentato il percorso in Champions League effettuato da PSG e Olympique Lione, le due formazioni francesi ancora in corsa: "Il loro è un cammino eccezionale - spiega il tre volte vincitore da tecnico della ex Coppa dei Campioni -. Il PSG in finale e il Lione ad un passo è una cosa fantastica per le società francesi. Si parla spesso male della Ligue 1 e invece per me è un bel campionato, complicato ed è bello vedere due club fare bene anche in Europa".