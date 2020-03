Zilina in liquidazione: "Lo facciamo per proteggere staff e giocatori con salari bassi"

Lo Zilina ha annunciato la sua liquidazione a partire dal primo aprile. Fallita la trattativa con i calciatori della prima squadra per una drastica riduzione dei salari, il club sette volte campione di Slovacchia ha annunciato che per affrontare questo stato di crisi derivante dell'epidemia di COVID-19 dovrà cambiare completamente regime. E permettere ai giocatori della squadra A, quelli con uno stipendio più alto, di trovarsi gratuitamente una nuova squadra a partire dal 30 aprile.

Lo Zilina non si ritira comunque dal campionato slovacco. "Un'analisi giuridica della legislazione in vigore ha dimostrato che lo status di una società in liquidazione in nessun luogo limita l'esercizio delle sue attività attuali, incluso il proseguimento delle competizioni nazionali e internazionali - si legge -. Il club vuole prendersi cura, per quanto possibile, dello staff e dei giocatori che hanno i guadagni più bassi. Sotto pressione, è molto difficile raggiungere gli obiettivi prefissati, non solo sul campo di calcio, ma anche nella vita di tutti i giorni".