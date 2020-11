Ziyech già indispensabile per il Chelsea. L'ex Ajax vero e proprio fulcro del gioco di Lampard

Il Chelsea ha un nuovo padrone della fascia destra. Hakim Ziyech ha ritardato il suo debutto ufficiale a causa di un infortunio rimediato in estate, ma è diventato subito un perno della squadra di Frank Lampard. Un adattamento velocissimo, brillante sin dalle prime apparizioni, è già un idolo per i tifosi e ha fatto dimenticare in pochissimo tempo l'addio di Willian. Anche sabato l'ex Ajax è stato decisivo: due assist, per Thiago Silva e Chilwell, e continui pericoli creati alla difesa dello Sheffield. Il cervello e i piedi attraverso i quali passavano tutti gli attacchi dei londinesi. Sono state ben sei le occasioni create per i suoi compagni di squadra: nessun giocatore della Premier League in questa stagione ha raggiunto questa cifra. "Non ho paura, guardo sempre i miei compagni di squadra e il contatto visivo è sufficiente, ci capiamo. Mi sento molto a mio agio al Chelsea, sono davvero felice". Insomma, mentre van de Beek sta incontrando molte difficoltà nel Manchester United, Ziyech è già entrato perfettamente negli automatismi della sua nuova squadra.