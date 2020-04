Ziyech saluta l'Ajax: "Avrei voluto finire in altro modo. Ora mi aspetta il Chelsea"

Con la fine della stagione decretata dall'Eredivisie, si può ufficialmente considerare chiusa l'avventura di Hakim Ziyech all'Ajax. Il marocchino è già ufficialmente un giocatore del Chelsea, che ne ha annunciato l'acquisto lo scorso 13 febbraio. Il trequartista ha dichiarato: "Avrei voluto chiudere in un modo migliore ma custodirò i ricordi più belli, specie della passata stagione. Per come abbiamo disputato la Champions League, stupendo il mondo intero con il nostro gioco. Abbiamo lasciato qualcosa all'Ahax ma per me ora è tempo di qualcosa di nuovo". Sulla sua nuva destinazione: "Il 1° luglio sarò un giocatore del Chelsea e quando sarà possibile inizierò la mia avventura a Londra. Sapere che il mio futuro è già deciso dà una sensazione piacevole".