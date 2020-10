Ziyech si mette alle spalle l'infortunio, Lampard: "Pronto per giocare qualche minuto col Chelsea"

L'allenatore del Chelsea, Frank Lampard, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani col Southampton soffermandosi in particolare sul progressivo rientro di Hakim Ziyech e le condizioni degli altri acciaccati: "Mendy non recupererà in tempo, così come Thiago Silva dopo il suo viaggio non sarà con la squadra. Chilwell è presente insieme a Pulisic. Ziyech? Si è allenato duro in questi giorni: è rientrato in gruppo, non ha ancora la forma per partire dal 1', ma spero possa giocare qualche minuto. È passato tanto tempo da quando lo abbiamo acquistato, in allenamento mi ha dato ottime sensazioni", le sue parole.

L'ex Ajax era stato costretto a fermarsi già alla sua prima uscita coi Blues (amichevole col Brighton ad agosto) a causa di un problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori in questa primissima parte di stagione.