Zorc sul futuro di Haaland: "Lo vedo qui ancora per molto. Ha una carica positiva enorme"

vedi letture

Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha allontanato ancora una volta le voci di una cessione di Erling Braut Haaland nelle prossime finestre di mercato: "Emana una grande carica positiva. È un bene per tutti noi e non credo che rallenterà la sua crescita. Lo vedo con noi ancora per molto tempo". Poi una battuta sul momento della squadra: "Ho la sensazione che ora abbiamo un maggiore equilibrio rispetto alla stagione precedente: tutti svolgono i propri compiti al meglio. Siamo cresciuti come squadra".