Zozulya: "Prima ero fascista e nazista, ora mi chiamano comunista. Manca solo gay"

Roman Zozulya, attaccante dell'Albacete, ha rilasciato un'intervista ai media ucraini in cui ha parlato delle controverse vicende degli ultimi mesi che lo hanno visto protagonista. Lo scorso 19 dicembre, l'arbitro fu costretto a sospendere la partita dopo 45' contro il Rayo Vallecano per gli insulti ricevuti dal giocatore: "In principio ero un fascista. Poi hanno cominciato a controllare il mio account Facebook e sono diventato un nazista. Sabato scorso, anche se non l'ho sentito, sembra che qualcuno mi abbia dato del comunista. Presto mi diranno che sono un maricón, che vuol dire omosessuale in spagnolo. Non sarei sorpreso".