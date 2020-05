Zweite Bundesliga, Dinamo Dresda in quarantena. Seifert: "Slittano 2 gare. Ma andiamo avanti"

La Dinamo Dresda, club di Zweite Bundesliga, è in quarantena per la positività di due tesserati e resterà ai box per i prossimi 14 giorni. A renderlo noto nella serata di ieri lo stesso club tedesco, su indicazione del Dipartimento della Salute di Dresda. Sicuramente non andrà in scena la sfida contro l'Hannover 96, ma anche per quella successiva non sembrano esserci grossi margini di manovra.

A confermarlo, nelle ultime ore, anche il capo della Federcalcio tedesca Christian Seifert, che ai microfoni dell ZDF ha dichiarato: “Al momento, non sta crollando l'intero impianto. In seconda divisione restano da giocare 81 partite e due gare della Dinamo Dresda non possono essere giocate. Vedremo come affrontare questa vicenda, ma non stiamo cambiando l'obiettivo, cambierà solo il programma. L'obiettivo rimane quello di terminare la stagione".