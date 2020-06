Zweite Bundesliga, i risultati del 31° turno e la classifica aggiornata: l'Amburgo vince e spera

Ben quattro partite di Zweite Bundesliga giocate oggi pomeriggio. La seconda divisione tedesca è entrata nel vivo, anche se le prime due della classe non sono ancora riuscite a trovare la promozione diretta in Bundes: pareggio per la capolista Bielefeld (partita giocata ieri), vittoria per l'Amburgo che ora spera in un passo falso delle dirette concorrenti. Una gara in meno per lo Stoccarda che vuole assolutamente tornare in seconda posizione per tentare la promozione diretta: la sfida con il Karlsruhe diventerà decisiva.

I risultati della 31a giornata

Dresda-Amburgo 0-1 (giocata ieri)

Sandhausen-Arminia Bielefeld 0-0 (giocata ieri)

Heidenheim-Regensburg 4-1

Kiel-Wehen 1-2

Norimberga-Furth 0-1

Osnabruck-Bochum 0-2

La classifica aggiornata

1. Arminia Bielefeld 58*

2. Amburgo 53

3. Stoccarda 52*

4. Heidenheim 51

5. Darmstadt 43*

6. Bochum 42

7. Furth 42

8. Hannover 42*

9. Aue 41*

10. Sandhausen 40

11. Kiel 39

12. Regensburg 39

13. St. Pauli 35*

14. Osnabruck 35

15. Norimberga 33

16. Wehen 31

17. Karlsruhe 30*

18. Dinamo Dresda 27*

*: una partita in meno