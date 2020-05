Zweite Bundesliga, i risultati della 27^a giornata e la classifica: il Bielefeld rimane avanti

Poche sorprese nella 27^a giornata di Zweite Bundesliga. Nello scontro diretto tra Arminia Bielefeld e Amburgo non ci sono tantissime emozioni: 0-0 il risultato finale con i padroni di casa che rimangono a -7 dal primo posto in classifica. Continua la crisi dello Stoccarda, che perde la terza partita in quattro match contro il Kiel: il terzo posto valido per lo spareggio promozione è a rischio, da dietro sta arrivando l'Heidenheim. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata:

I risultati della 27^a giornata

Venerdì 22 maggio

Norimberga - Aue 1-1

Heidenheim - Wehen 1-0

Sabato 23 maggio

Darmstadt - St. Pauli 4-0

Osnabruck - Hannover 2-4

Sandhausen - Regensburg 0-0

Domenica 24 maggio

Amburgo - Bielefeld 0-0

Karlsruher - Bochum 0-0

Kiel - Stoccarda 3-2

La classifica aggiornata

1. Arminia Bielefeld 53

2. Amburgo 46

3. Stoccarda 45

4. Heidenheim 44

5. Darmstadt 39

6. Aue 38

7. Kiel 38

8. Greuther Furth* 37

9. Hannover* 35

10. Regensburg 34

11. St. Pauli 33

12. Bochum 32

13. Osnabruck 30

14. Sandhausen 30

15. Norimberga 30

16. Karlsruhe 28

17. Wehen 28

18. Dinamo Dresda 24

*: una partita in meno