Zweite Bundesliga, i risultati della 29^a giornata e la classifica: lo Stoccarda tiene il 2° posto

Pomeriggio di partite per la Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca che in questa domenica è scesa in campo con l'Amburgo, bravo a battere 3-2 il Wehen e lo Stoccarda che ha mantenuto il secondo posto rifilando un 2-0 alla Dinamo Dresda, sempre ultima. L'Hedenheim invece ha battuto 3-0 l'Aue, mentre ieri il Bielefeld primo ha trionfato per 2-1 in casa del Kiel.

La classifica aggiornata

1. Arminia Bielefeld 56

2. Stoccarda 51

3. Amburgo 49

4. Heidenheim 48

5. Darmstadt 43

6. Aue 38

7. Kiel 38

8. Greuther Furth 38

9. Bochum 36

10. Sandhausen 36

11. Hannover 36

12. Regensburg 36

13. St. Pauli 35

14. Osnabruck 34

15. Norimberga 32

16. Karlsruhe 30

17. Wehen 28

18. Dinamo Dresda 24

*: una partita in meno