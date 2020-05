Zweite Bundesliga, il ritorno da incubo dal lockdown: Diekmeier si fa espellere dopo 4'

Indimenticabile il pomeriggio per Denni Diekmeier. Il ritorno in campo del difensore del Sandhausen, squadra di Zweite Bundesliga, è durato ben 4 minuti. Nel corso della partita contro l'Aue il giocatore ha commesso un fallo in area di rigore stendendo un avversario e provocando un calcio di rigore. L'arbitro ha estratto il cartellino rosso, chiudendo immediatamente la partita del terzino tedesco, 30 anni, e capitano della squadra. Il Sandhausen ha alla fine perso la partita per 3-1.