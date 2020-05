Zweite Bundesliga, St. Pauli "da record": 4 cambi contemporaneamente, ma arriva il ko per 4-0

Un record, nonostante la sconfitta. Il St.Pauli, squadra tedesca che milita in Zweite Bundesliga, durante il match con il Darmstadt ha deciso di effettuare quattro cambi contemporaneamente per cercare di ribaltare l'1-0. L'impatto, però, è stato disastroso: tre gol per i padroni di casa e un ko pesantissimo. Le rivoluzioni, a volte, non sono sempre positive.