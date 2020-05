Zweite Bundesliga, un caso positivo all'Aue. Tutta la squadra in quarantena

L'Aue, club tedesco la cui squadra milita in Zweite Bundesliga, comunica che l'intera rosa dei calciatori e lo staff è in quarantena, ognuno nelle proprie abitazioni. Il motivo è dato dai risultati del tampone che hanno evidenziato un caso positivo in squadra. Il club non specifica di chi si tratta, limitandosi a dichiarare che sta rafforzando le misure precauzionali.