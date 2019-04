A. Mozzanica, Ardito: "Vogliamo chiudere al meglio, battendo il Milan"

Il tecnico dell’Atalanta Mozzanica Michele Ardito ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan femminile, ultima gara casalinga delle nerazzurre: “Sarà la nostra ultima gara davanti ai nostri tifosi e vogliamo salutarli in bellezza con un risultato positivo. Vogliamo difendere questo quinto posto che significa tanto per noi e per la società, ma sappiamo che dovremo affrontare due gare molto difficili. Il Milan sabato si gioca lo scudetto e il pass per la Champions e a Bari affronteremo molto probabilmente una squadra che può ancora sperare di agguantare la salvezza in extremis. Alle ragazze ho chiesto di restare concentrate e chiudere nel miglior modo possibile questo campionato, che ci ha visto partire in un modo e finire in crescita, con un bellissimo girone di ritorno. - continua Ardito soffermandosi sulle ragazze rientrate dall’impegno con l’Under 19 come riporta il sito del club – È stato un peccato non centrare la qualificazione. Le ragazze sono state penalizzate nella gara contro l'Inghilterra da un arbitraggio assurdo, non si è mai visto ammonire 5 giocatrici in un quarto d'ora. Se poi sei costretta a giocare più di un'ora in dieci diventa tutto più difficile. Dispiace per la nostra Sofia e cercheremo di sfruttare la anche la sua voglia di riscatto.”