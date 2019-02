Mella giornata di ieri Sara Gama, difensore e capitano della Juventus Women, è stata premiata con il premio "Altropallone", giunto alla 21° edizione. Un premio che viene consegnato "a chi si è adoperato nel corso dell’anno nel mondo dello sport in azioni di solidarietà e tutela dell’infanzia e adolescenza" da parte della Onlus AltroPallone. Questo il ringraziamento della calciatrice azzurra: "È stato un onore per me ricevere il premio #AltroPallone, che prima di me è stato donato a grandi atleti che si sono distinti per le loro azioni anche al di fuori dello sport. Il mio più sentito ringraziamento".