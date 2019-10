© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ada Hegerberg continua a scrivere la storia del calcio femminile. Dopo essere stata la prima giocatrice a vincere il Pallone d'oro, l'attaccante del Lione è diventata oggi la miglior realizzatrice in Champions League, grazie alla rete segnata in apertura contro il Fortuna Hjörring: la norvegese di 24 anni ha segnato il suo 52esimo gol in 50 partite in questa competizione (poi diventati 53 nella ripresa), e ha superato la tedesca Anja Mittag, che si era fermata a 51 reti. Per la cronaca, le francesi hanno vinto 7-0.