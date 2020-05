Al femminile la Francia non è isolata sullo stop al calcio. Ma l'Italia punta sulla ripartenza

Se a livello maschile la Francia è rimasta, tenendo conto dei campionati principali, pressoché isolata nella sua posizione di fermare il calcio a livello femminile la situazione è diametralmente opposta. Nella giornata appena passata sia la Spagna sia l'Inghilterra hanno annunciato lo stop dei campionati femminili, nel primo caso si trattava di una decisione annunciata da quasi un mese, mentre nel secondo la FA aveva cercato di tenere aperto uno spiraglio per ripartire fio all'ultimo. Con la Germania che ha già annunciato il ritorno in campo per questo fine settimana resta solo l'Italia in attesa di capire cosa fare della stagione.

La volontà, ribadita a più riprese anche dal presidente Mantovani, è quella di portare a termine la stagione, ma con lo stesso protocollo che verrà applicato ai campionati maschili. Le calciatrici non vogliono un trattamento diverso ed è giusto che sia così perché sulla salute non si possono fare sconti. I costi però sono alti e per alcune società potrebbero rappresentare uno scoglio insormontabile, per questo è necessario che la FIGC oltre alle parole faccia anche qualcosa di concreto e aiuti il movimento a superare questo ostacolo imprevisto, concludere la stagione sul campo e continuare nel proprio percorso di crescita. Magari affiancando a questo aiuto economico anche – di concerto con il Governo – un'azione più decisa verso il professionismo. Che non vuol dire che le calciatrici debbano essere pagate quanto i colleghi uomini, ma che possano avere tutte le garanzie – sanitarie, economiche, previdenziali ecc – che permettano alle ragazze di fare le calciatrici di mestiere.

In attesa che si sblocchi la situazione, giovedì 28 sarà una giornata importante anche per il femminile, intanto un'altra squadra si appresta a tornare in campo per allenarsi: è il Milan che ieri ha annunciato il ritorno di Ganz e delle rossonere al Vismara per riprendere ad allenarsi all'aperto in maniera individuale. Si tratta del secondo club, l'altro è la Juventus, che riprende il lavoro sul campo e presto altre – a partire dal Sassuolo – potrebbero seguire. Altro segno che fa ben sperare per la conclusione del campionato.