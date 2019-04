Nella notte, in uno scoppiettante USA-Australia terminato 5-3 per le nordamericane, l’attaccante Alex Morgan è entrata nella storia della Nazionale a stelle e strisce segnando il suo 100° gol (in 159 presenze) con la maglia del proprio paese. Un traguardo tagliato prima di lei solo dal altre sei calciatrici e che la proietta ancor di più nella storia calcistica degli Stati Uniti di cui è già il simbolo più conosciuto a livello planetario. La calciatrice classe ‘89 degli Orlando Pride ha così raggiunto a Tiffeny Milbrett (100 reti in 206 gare dal 1991 al 2005) e ora punta la compagna di Nazionale – e unica ancora in attività – Carli Lloyd che si trova a quota 105 reti (ma in 269 partite). Più avanti nella classifica si trovano le pioniere Michelle Akers (107 reti in 155 gare dal 1985 al 2000), Kristine Lilly (130 gol in 354 partite dal 1987 al 2010) e Mia Hamm (158 reti in 276 gare dal 1987 al 2004). In vetta e difficilmente raggiungibile invece si trova Abby Wambach con 184 reti segnate in 256 presenze.