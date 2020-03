Algarve Cup, il quadro dopo la 1^ giornata: in semifinale sarà Nuova Zelanda-Italia

Con la vittoria dell’Italia contro il Portogallo in rimonta si completa il quadro della prima giornata dell’Algarve Cup e gli accoppiamenti delle semifinali e delle gare che poi delineeranno la classifica dal quinto all’ottavo posto. Nel derby scandinavo fra Danimarca e Norvegia hanno la meglio le seconde che passano in svantaggio al 7°, gol della stella Pernille Harder, ma trovano subito il pari con Thorsnes e poi mandano ko le avversarie al 90° con Jensen. Vittoria di misura anche per la Germania – che sfiderà la Norvegia in una delle due semifinali – sulla Svezia grazie alla rete di Svenja Huth al 34°. L’Italia invece affronterà l’unica squadra extraeuropea presente: ovvero la Nuova Zelanda che dopo aver chiuso sull’1-1 i tempi regolamentari e supplementari con il Belgio conquista la vittoria ai calci di rigore.

Questo il calendario:

Mercoledì 4 marzo

Danimarca-Norvegia 1-2 (7° Harder; 12° Thorsnes, 90° Jensen)

Germania-Svezia ore 1-0 (34° Huth)

Nuova Zelanda- Belgio 7-6 dcr (37° Chance; 90° Van de velde)

Portogallo-Italia 1-2 (34° aut. Giuliani; 77° Linari, 90° rig. Girelli)

Sabato 7 marzo (orari da definire)

Partita 5 – Nuova Zelanda-Italia

Partita 6 – Norvegia-Germania

Partita 7 – Belgio-Portogallo

Partita 8 – Danimarca-Svezia

Martedì 10 marzo (orari da definire)

Finale terzo posto – perdente Partita 5-perdente Partita 6

Finale 5° posto – vincitrice Partita 7-vincitrice Partita 8

Finale 7° posto – perdente Partita 7-perdente Partita 8

Mercoledì 11 marzo

Finale – vincitrice partita 5-vincitrice partita 6 ore 19:45