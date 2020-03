Algarve Cup, l'Italia in rimonta batte il Portogallo: decide un rigore di Girelli al 90°

L’Italia chiude sotto di una rete la sfida contro il Portogallo in Algarve Cup. Meglio le azzurre inizialmente con Sabatino, Rosucci e Cernoia che chiamano all’intervento il portiere Ines Pereira. Alla distanza esce però la squadra padrona di casa, che dopo 12 minuti deve fare a meno della stella Jessica Silva. Le lusitane sfiorano il gol al 21° con Diana Silva che approfitta di un errore difensivo calciando però a lato. La risposta azzurra arriva alla mezzora con Sabatino che sugli sviluppi di una punizione supera Pereira, ma si vede strozzare l’urlo in gola dal salvataggio sulla linea di una dei difensori avversari. Al 33° arriva la doccia fredda: punizione di Neto dalla sinistra, uscita a vuoto di Giuliani che devia il pallone nella prorpia porta per il vantaggio del Portogallo.

Nella ripresa il copione è simile al primo tempo, con l’Italia che fa possesso, ma non riesce a essere incisiva nella costruzione del gioco e sopratutto negli ultimi 20 metri, mentre il Portogallo si difende con ordine e aggressività e prova a sfruttare qualche sbavatura di troppo delle azzurre senza però creare grandi problemi. Le due occasioni migliori delle azzure arrivano attorno all’ora di gioco con Girelli e Sabatino che di testa non fanno pale al portiere Pereira. Al 77° arriva però il pari dell’Italia con Linari brava a smarcarsi sul secondo palo su angolo dalla destra e incornare alle spalle del portiere lusitano. Quando la gara sembra destinata ai supplementari arriva però la grande occasione per l’Italia con Cernoia che conquista un rigore: dal dischetto va Girelli che calcia forte e a mezza altezza battendo l’estremo difensore portoghese e regalando il passaggio del turno all’Italia che ora affronterà in semifinale la Nuova Zelanda.