Algarve Cup, le formazioni ufficiali di Italia-Portogallo: azzurre a trazione bianconera

Complice l’assenza delle calciatrici del Milan e una Manuela Giugliano non al meglio fisicamente la ct dell’Italia femminile Milena Bertolini sceglie una formazione a tinte bianconere per la sfida d’esordio in Algarve Cup contro le padrone di casa del Portogallo. Le uniche due calciatrici non di proprietà della Juventus sono infatti Alia Guagni in difesa e Daniela Sabatino in avanti. Fra i pali c’è Giuliani, linea a quattro difensiva con Gama-Salvai coppia centrale e Boattin a sinistra, centrocampo con Cernoia e Bonansea esterni e la coppia Galli-Rosucci in mezzo. Girelli comporrà la coppia offensiva con Sabatino.

Portogallo (4-3-1-2): Ines Pereira; Borges, Rebelo, Costa, D. Silva; Marques, Faria, Pinto; Neto; J. Silva, D. Silva. A disposizione: Morais, Santos, Jacinto, Marchao, Fidalgo, Norton, Ferreira Gomes, Pinto, Mendes, Ribeiro Nazareth. Ct: neto

Italia (4-4-2): Giuliani; Guagni, Gama, Salvai, Boattin; Cernoia, Rosucci, Galli, Bonansea; Sabatino, Girelli. A disposizione: Schroffenegger, Baldi, Lenzini, Linari, Bartoli, Tortelli, Caruso, Giugliano, Mascarello, Bonfantini, Bonetti, Tarenzi. Ct Bertolini