Algarve Cup, Portogallo prima avversaria dell’Italia. Jessica Silva la stella

L’ultima volta fu una festa, una grande e indimenticabile festa. Era il 18 giugno del 2018 e a Firenze l’Italia femminile festeggiava una storica qualificazione alla Coppa del Mondo dopo 20 anni d’assenza battendo il Portogallo per 3-0 con le reti delle bianconere Cristiana Girelli, Cecilia Salvai e Barbara Bonansea. Domani le lusitane saranno nuovamente di fronte all’Italia in un torneo amichevole come l’Algarve Cup di grande prestigio e a cui l’Italia torna dopo dodici anni d’assenza. Una sfida che permetterebbe, un caso di vittoria, di puntare al podio nella competizione e magari migliorare quel quarto posto risalente al 2004 che rappresenta il punto più alto delle azzurre nel torneo.

La posta in palio, rispetto a un anno e mezzo fa, è ovviamente minore, ma non per questo la sfida contro le lusitane va sottovalutata sia perché ben figurare all’Algarve Cup potrebbe dare un’ulteriore spinta verso le prossime gare di qualificazione all’Europeo 2021 e sopratutto in vista della doppia sfida decisiva contro la Danimarca (altra Nazionale presente in Portogallo), sia perché dopo un lungo stop (l’ultima gara risale al 12 novembre) siamo tutti curiosi di capire come sta la nostra Nazionale.

Il Portogallo di Francisco Neto attualmente occupa il 31° posto del Ranking FIFA (17 posizioni dietro l’Italia) ed è la peggiore fra le partecipanti all’Algarve Cup. Ma è ancora in corsa per le qualificazioni a Euro 2021 e si sta preparando alle sfide decisive di aprile contro Scozia e Finlandia che la precedono in classifica. Nella rosa di Neto solo quattro calciatrici giocano lontano dal Portogallo: Matilde Fidalgo del Manchester City, Claudia Neto del Wolfsburg, Melissa Gomes dello Stade de Reims e Jessica Silva del Lione. Proprio quest’ultima è la stella lusitana: classe ‘94, esterno d’attacco con maglia numero 10 sulle spalle, vanta sette reti in 64 presenze con la Nazionale dal 2011 a oggi. La sua avventura al Lione in questa stagione non è stata fortunatissima, un po' per qualche problema fisico, un po' perché trovare posto nell’attacco del Lione non è compito facile per nessuna. Nei pochi spezzoni – in Champions e campionato – ha trovato comunque il modo di segnare contro il Fortuna Hjorring e lo Stade de Reims. Nelle fila lusitane c’è anche una vecchia conoscenza del nostro calcio come l’ex interista Andreia Norton, che in nerazzurro ha collezionato appena 74 minuti prima di tornare in patria al Braga.

Questa la lista delle convocate:

Portieri: Inês Pereira (Sporting CP), Patrícia Morais (Sporting CP) e Bárbara Santos (CS Marítimo)

Difensori: Ana Borges (Sporting CP), Matilde Fidalgo (Manchester City), Carole Costa (Sporting CP), Sílvia Rebelo (SL Benfica), Diana Gomes (SC Braga), Joana Marchão (Sporting CP)

Centrocampisti: Tatiana Pinto (Sporting CP), Fátima Pinto (Sporting CP), Cláudia Neto (Wolfsburgo), Dolores Silva (SC Braga), Vanessa Marques (SC Braga), Andreia Faria (SL Benfica), Joana Martins (Sportig CP), Andreia Jacinto (Sporting CP), Andreia Norton (SC Braga) e Francisca Nazareth (SL Benfica)

Attaccanti: Carolina Mendes (Sporting CP), Diana Silva (Sporting CP), Mélissa Gomes (Stade de Reims) e Jéssica Silva (Olympique Lyon)