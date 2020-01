© foto di Imago/Image Sport

Nella giornata di oggi sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dell’Algarve Cup, prestigioso torneo internazionale di calcio femminile giunto alla sua 27esima edizione. L’Italia, invitata per la prima volta, affronterà all’esordio le padrone di casa del Portogallo il quattro marzo prossimo. La vincente andrà a sfidare la vincente della sfida fra Nuova Zelanda e Belgio per accedere alla finalissima, mentre le due sconfitte si affronteranno nella finale per il terzo posto. Le altre due sfide del primo turno sono: Germania-Svezia e Danimarca-Norvegia. Le perdenti del primo turno invece si sfideranno per le posizioni dalla quattro alla otto. La finale è prevista l'11 marzo, mentre quella per il terzo posto si disputerà il giorno prima.

Danimarca e Italia, avversarie nel girone di qualificazione per Euro 2021, sono state messe appositamente agli antipodi per evitare che si possano scontrare prima delle varie finali.

Questi gli accoppiamenti del primo turno (tra parentesi il Ranking FIFA):

Nuova Zelanda (23)-Belgio (17)

Portogallo(31)-Italia (14)

Germania(2)-Svezia(5)

Danimarca (16)-Norvegia (12)