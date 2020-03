Allarme Coronavirus. Algarve Cup, a rischio la finale Italia-Germania di domani

La finale dell'Algarve Cup in programma domani sera fra Italia e Germania potrebbe non disputarsi. Il Portogallo infatti ha deciso di chiudere i voli da e per il nostro Paese a causa dell'emergenza Coronavirus e questo metterebbe a rischio il rientro delle azzurre in Italia. La Federcalcio sta cercando di ottenere un rinvio della chiusura dei voli per poter disputare la gara e poi tornare a casa.