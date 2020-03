Allarme Coronavirus, Mendes: "Sfida all'Italia? Né problemi né pregiudizi"

La calciatrice del Portogallo femminile Carolina Medes ha parlato in vista della sfida di questa sera contro l’Italia in Algarve Cup soffermandosi anche sull’emergenza Coronavirus: “Incontreremo una formazione che è cresciuta tantissimo sia per la partecipazione al Mondiale di Francia sia per i passi avanti compiuti dal campionato italiano. - continua Mendes come riporta calciofemminileitaliano.it – Coronavirus? Siamo tutti a conoscenza dei rischi per questa situazione che coinvolge tutta l’Europa e l’Italia in particolare, ma se le atlete e lo staff hanno ottenuto il permesso per viaggiare non devono esserci problemi né pregiudizi. Per noi è tutto ok”.