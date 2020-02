vedi letture

Allarme Coronavirus, Vicepres. Lady Granata Cittadella: "A Napoli trattate come deportate"

Sale la paura per il Coronavirus, e anche il calcio femminile si ferma, non senza alcune scene di panico eccessivo, che vengono riportate stamani dal quotidiano Tuttosport. Nella giornata di domenica, infatti, le calciatrici del Lady Granata Cittadella sarebbero state impegnate in trasferta a Casamarciano, in provincia di Napoli, contro il Napoli Femminile per un match di Serie B, ma nella mattinata la gara è stata rinviata dopo la comunicazione della FIGC. La squadra veneta, però, al momento dell'ordinanza, era già arrivata al campo, dove è stata invitata a non scendere neppure dal pullman.

Questo il racconto della vicepresidente Zeudi Doris: "Siamo arrabbiate nere, ci hanno trattato come delle deportate. La squadra era partita alle 9 di sabato per affrontare la trasferta più lunga di tutta la stagione. Domenica mattina la sveglia in hotel, l’allenamento di risveglio muscolare e poi la sorpresa, Ci hanno fermato e ci hanno detto che non potevamo nemmeno scendere dal pullman. Una situazione assurda, ci hanno trattato come degli untori e siamo rimasti fermi e chiuso dentro il bus".