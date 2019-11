Alluvione in Val d’Elsa, la Florentia pronta ad aiutare la popolazione

La Florentia San Gimignano è pronta ad aiutare in maniera concreta la popolazione della Val d’Elsa colpita duramente dall’alluvione che ha portato allo straripamento del fiume Elsa. Lo comunica lo stesso club neroverde attraverso i propri canali social: “La nostra stupenda campagna ieri ha ricevuto forti danni dallo straripamento dell’Elsa. Mandiamo un abbraccio alle famiglie e alle aziende colpite e ci mettiamo a disposizione per dare una mano, probabilmente utilizzando la prossima sfida casalinga contro il Milan, colpiti dalla grande umanità e attenzione che le istituzioni e la cittadinanza hanno dimostrato in questi momenti difficili”.

